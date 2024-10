Heute hat die kleine Gemeinde 160 Mitglieder, die sich auf die Ortsgemeinde und einen Gemeindebereich zwischen Kassel und Jena verteilen.

In enger Gemeinschaft mit der landeskirchlichen Gemeinde, feiert die Gemeinde im 14-tägigen Wechsel Gottesdienste am Sonntagmorgen und am Samstag. Vielfältige Aktivitäten, wie die Kindergruppe, der Teeniekreis, Flötenkreis und die Seniorenarbeit bereichern das Leben der Gemeinde und des Ortes Neudietendorf.

Bildrechte: Schuhmann, Neudietendorf

Der Ewigkeitssonntag ist in evangelischer Tradition der Tag, an dem die Gemeinde der Verstorbenen des zu Ende gehenden Jahres gedenkt; Namen werden noch einmal verlesen, Angehörigen entzünden zum Gedenken eine Kerze. All die dabei aufkommenden Empfindungen will der Gottesdienst aufnehmen, in Verbundenheit mit alljenen Menschen, die in diesem Jahr Verlust erfahren haben. Die Predigt wird Pfarrer Peter Michael Schmudde halten.

Während Reformationszeit hätte beinahe das gesamte Eichsfeld den lutherischen Glauben angenommen. Die um 1574 eingeleitete Gegenreformation führte dazu, dass Worbis bis 1802/1803 mehrheitlich katholisch blieb. 1801 bekam König Friedrich Wilhelm III. von Preußen neben den Städten Erfurt, Nordhausen und Mühlhausen auch das Eichsfeld zugesprochen. Da er evangelisch war, erhielten die evangelischen Christen im Eichsfeld mehr Möglichkeiten ihren Glauben offen zu praktizieren. Sie nutzten das Kloster Worbis in einem eigens eingerichteten Saal für den Gottesdienst.

Die evangelische Gemeinschaft wuchs rasch und meldete Bedarf nach einer angemessenen Gottesdienststätte an. Aus dem ursprünglichen Wirtschaftshof des Rentamtes entstand 1847 ein Gotteshaus. Die evangelische Gemeinde konstituierte sich aber erst zehn Jahre später. Das Gebäude bekam 1858 einen massiven Giebel und an der Straßenseite einen Dachreiter mit zwei Glocken. Die angrenzenden Gebäudeteile dienten als Küsterwohnung und Konfirmandenheim für die evangelische Jugend. Bildrechte: Peter Michael Schmudde

2006 wurde das Gotteshaus umfassend renoviert. Das neogotisch gestaltete Kircheninnere mit farbenfrohen Fenstern und Flachdecke strahlt heute eine warme Atmosphäre aus. Angrenzenden Gebäude hinter der Kirche wurden nach der Sanierung als Übernachtungs-, Freizeit- und Tagungshaus genutzt und vom Kirchenkreis Mühlhausen bewirtschaftet.