Jetzt, wo der Kipppunkt erreicht sei, gehe der besorgte Blick in die Niederlande, sagt Professor Gert Pickel, Religionssoziologe an der Universität Leipzig: "Da war's dann eben nicht so, dass das immer so schön regelmäßig ging, sondern auf einmal brach tatsächlich vieles in sich zusammen, und man ist jetzt eines der Länder mit den wenigsten Kirchenmitgliedern in Europa."