Vier Millionen Deutsche leiden an altersbedingter Netzhautdegeneration, einer Krankheit, die zur Erblindung führen kann.



Der Internationale Tag der Netzhaut wird seit 1994 jährlich am letzten Samstag im September begangen.



Unterstützung finden Betroffene und deren Angehörige in der Selbsthilfe-Vereinigung Retina.DE mit 6.000 Mitgliedern und vielen Regionalgruppen, die einladen zu Sprechstunden und Veranstaltungen oder über Hilfsmittel informieren. Auf der Website findet sich auch ein Überblick zu den Beratungs-Angeboten.



Für sehbehinderte oder blinde Sportler und Sportlerinnen bietet das Guide Netzwerk Deutschland Hilfe.

Für die Initiative gab es den Großen Stern des Sports in Gold.



Außerdem findet am 16. November 2024, 10 bis 14:30 Uhr ein Retina-Informationstag an der TU Dresden statt. Ausgerichtet vom Zentrum für Regenerative Therapien Dresden (CRTD), Fetscherstr. 105, 01307 Dresden, der auch online besucht werden kann.



Am 8. Oktober startet die 23. Woche des Sehens mit Veranstaltungen in ganz Deutschland. Über acht Tage hinweg informieren Selbsthilfeorganisationen gemeinsam mit Experten aus der Augenmedizin über Augengesundheit und Augenerkrankungen, Prävention, Therapien und Hilfsangebote.