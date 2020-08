Kleinstadthelden im Kloster Posa: Die kulturelle Wiederbelebung von Zeitz

Philipp Baumgarten hofft, dass es in Zeitz vorangeht. Mit seinem Verein will er jedenfalls dazu beitragen. "Ich glaube, dass viele Sachen nicht von Anfang an funktionieren, aber sie können funktionieren, wenn man sich dahinter klemmt und die Sache zulässt", meint er.

Theresa Schulz empfindet die Projekte in Zeitz als gute Möglichkeit, sich künstlerisch auszutoben. Bildrechte: MDR / Olga Patlan

Neben dem Kloster hat sich in Zeitz auch an anderer Stelle schon etwas getan. So wurden die Räume der alten Stadtbibliothek für das Kunstprojekt Open Space genutzt. Ende 2019 waren dort Ateliers von 15 Künstlerinnen und Künstlern entstanden. Zu Open Space gehört auch die Stadtraumgalerie. Das sind Wandmalereien, die Fotografien aus der DDR-Zeit darstellen. Ziel ist es, durch Abriss freigelegte Giebelwände in der Stadt zu verschönern. Das Tolle: Die Einwohner wurden bei der Entscheidung zu den Motiven miteinbezogen.



Theresa Schulz ist Künstlerin und meint: "Ich finde Zeitz sehr interessant, weil es viel Raum bietet, sich künstlerisch auszutoben. Natürlich auch durch den Leerstand, der das Stadtbild negativ prägt. Aber das Positive ist, dass es Räume gibt, die man künstlerisch nutzen kann und das ist ein großes Potenzial der Stadt."