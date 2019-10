Der 27-Jährige hat die Taten in Halle und Widersdorf gestanden.

Nach Anschlag auf Synagoge Mutmaßlicher Attentäter von Halle legt Geständnis ab

Der nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle festgenommene 27-Jährige hat seine Tat gestanden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm zweifachen Mord und Mordversuche in mehreren Fällen vor.