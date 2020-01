Rechtsextremer Terror Diese Hilfe bekommen die Betroffenen des Terroranschlags von Halle

Dreieinhalb Monate sind seit dem Anschlag in Halle vergangen, bei dem ein rechtsextremer Attentäter zwei Menschen tötete und drei weitere verletzte. In der Stadt ist inzwischen weitgehend Alltag eingekehrt. Lediglich der nahende Prozess sorgt noch für größeres Aufsehen . Wann dieser beginnt, ist noch offen.

Erst am Wochenende berichtete die "Welt am Sonntag" über die Soforthilfen der Bundesregierung. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte Maximilian Kall, Sprecher des Bundes-Justizministeriums, dass bislang 355.000 Euro an 59 Betroffene ausgezahlt worden sind. 75.000 Euro gingen an drei Hinterbliebene der beiden Todesopfer. Die drei Verletzten erhielten ebenso jeweils 5.000 Euro, genau wie die 53 Personen, "die sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatmittel des Täters (Schusswaffe, Sprengsätze) aufgehalten haben und Opfer einer massiven Bedrohung geworden sind", erklärte Kall.