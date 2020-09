Von der Silberhöhe in bessere Viertel Was gegen Kinderarmut in Städten wie Halle helfen könnte

Halle hat ein Problem mit Kinderarmut. Jedes dritte Kind in der Stadt lebt in einem Haushalt, der Sozialleistungen bezieht. In den letzten Jahren sind die Zahlen auf hohem Niveau leicht zurückgegangen: 2010 lag der Anteil der Kinderarmut laut dem "Wegweiser Kommune" der Bertelsmann-Stiftung, einer privaten Denkfabrik und Forschungsinstitution, noch bei 35,8 Prozent, 2018 waren es nur noch 32,8 Prozent. Armut an sich ist kein Problem, das spezifisch nur in Halle existiert. Aber sie spitzt sich hier besonders zu. Bundesweit liege der Anteil von Kinderarmut im Schnitt bei etwa 20 Prozent – deutlich weniger als in Halle. Bei einem anderen Wert erreicht Halle sogar im Bundesvergleich traurige Spitzenwerte, nämlich wenn es um die Zunahme der sogenannten Segregation geht.