Jom Kippur ist der heiligste und feierlichste Tag des jüdischen Jahres und wird auch heute von einer Mehrheit der Juden, auch nicht religiösen, in mehr oder weniger strikter Form begangen. Für Frauen ab 12 und Männer ab 13 Jahren ist er ein Fastentag, an dem 25 Stunden gefastet wird – mit Beginn am Vorabend des Feiertags. Zugleich ist Jom Kippur Abschluss von zehn Bußtagen, die mit dem Neujahrsfest Rosch Haschana beginnen.



Jom Kippur ist das sogenannte Versöhnungsfest. An dem Tag können sich die Menschen nach jüdischem Glauben von Schuld befreien und mit Gott versöhnen. Der Tag ruft auf zu Reue, Buße und Umkehr: Nur wer sich mit seinen Mitmenschen aussöhne, dürfe auf Versöhnung mit Gott hoffen.



Gläubige Juden zünden an Jom Kippur in ihrem Haus ein Licht an zur Erinnerung an verstorbene Angehörige. Das Licht soll 24 Stunden brennen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, dauern auch die Gottesdienste in den jüdischen Gemeinden beinahe den ganzen Tag.



In Israel sind an diesem Tag alle Restaurants und Cafés geschlossen, das gesamte öffentliche Leben steht still. Alle Grenzübergänge (auch der Flughafen) sind geschlossen. Dass Israel an diesem Tag quasi gelähmt und extrem verwundbar war, nutzten Syrien und Ägypten im Oktober 1973 aus und begannen den Jom-Kippur-Krieg.