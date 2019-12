"Ich habe nicht so oft Kontakt mit Obdachlosen. Wir haben so viele Bettler in der Innenstadt, aber man muss da erst einmal unterscheiden lernen, welche in Truppen abgesetzt werden und welche wirklich auf der Straße leben. Die Obdachlosen tun mir sehr leid. Ich spende generell auch manchmal etwas, zum Beispiel in die Spendendosen, die in der Apotheke manchmal stehen. Wenn ich Obdachlosen etwas gebe, dann meist Geld. Ich denke, das wollen die mehr als Brötchen oder so.

Und dass das Geld für Drogen ausgegeben wird, kann man ja doch nicht verhindern. Die besorgen sich ja trotzdem irgendwo ihren Alkohol. Die Leute tun mir auch wirklich leid."



