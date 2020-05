In der Anklage heißt es, der Angeklagte habe "aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus einen Mordanschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens" geplant.

Er ist unter anderem wegen zweifachen Mordes angeklagt, dazu kommen versuchter Mord, Volksverhetzung und Körperverletzung. Der Mann soll am 9. Oktober 2019 während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht haben, bewaffnet in die Synagoge von Halle einzudringen, um die dort versammelten Menschen zu töten. Als ihm das nicht gelang, soll er vor der Synagoge eine Passantin und in einem Döner-Imbiss einen Gast getötet haben.