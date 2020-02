Klimafreundliche Energiegewinnung Wie Sachsen-Anhalt die Wasserstoff-Revolution plant

Als am 25. Mai 1916 der Grundstein für das BASF-Ammoniakwerk in Leuna gelegt wurde, war klar, dass es sich um eine kriegswichtige Ansiedlung handelte, außerhalb der Reichweite damaliger französischer Flieger. Die Vorsicht hatte zwei Gründe, denn Ammoniak ist ein wichtiger Grundstoff – zur Herstellung von Kunstdünger ebenso geeignet wie zur Herstellung von Sprengstoff.

Mit dem Ammoniak kam aber auch der Wasserstoff nach Mitteldeutschland. Denn um Ammoniak zu erzeugen, braucht man Wasserstoff. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Seit mehr als einhundert Jahren wird also in Sachsen-Anhalts Chemiedreieck Wasserstoff im industriellen Maßstab hergestellt.

Vielseitig einsetzbar

Wirklich neu ist die Nutzung von Wasserstoff also nicht, das räumt auch Dominik Härle ein. "Geschäftsfeld chemische Umsetzungsprozesse" steht auf seiner Visitenkarte, darunter "Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS Halle". Dominik Härle beschäftigt sich seit zehn Jahren mit dem Thema und ist sicherlich kein Wasserstoff-Hippie oder New Age Anhänger. Aber um ein neues Zeitalter geht es ihm schon: "Wasserstoff hat sehr viele Anwendungen. Man kann mit ihm Strom erzeugen, Motoren antreiben, er wird in der Industrie gebraucht, oder man kann synthetische Kraftstoffe daraus herstellen."

Und es gibt einen weiteren Vorteil. Denn um Wasserstoff zu erzeugen, muss man nicht Rohstoffe unter Tage abbauen, man braucht auch keine Wälder abzuholzen und bei richtiger Technologie gibt es auch keine Abfallprobleme. Alles, was man zur Wasserstofferzeugung braucht, sind Wasser und Strom sowie eine relativ einfache Apparatur, Chemiker sprechen von einer Elektrolyse . Mit Hilfe von Strom wird dabei Wasser in seine Bestandteile aufgespalten, nämlich in Wasserstoff und Sauerstoff. Dominik Härle beschäftigt sich seit zehn Jahren mit dem Thema Wasserstoff. Bildrechte: MDR/ Uli Wittstock

Chemieindustrie und Stromversorgung sollen profitieren

Wasserstoff ist eigentlich ein farbloses Gas. Doch in der aktuellen Debatte um Klimaschutz und CO2-Reduktion gibt es nun den Wasserstoff in zweierlei Gestalt – einmal als graue und einmal als grüne Variante. Grauer Wasserstoff steht für die bisherige Form der Wasserstoff-Erzeugung, zum Beispiel unter Einsatz von Erdgas. Diese Form der Herstellung ist also nicht CO2-neutral.



Ganz im Gegensatz zum grünen Wasserstoff, der wird nämlich mit regenerativer Energie erzeugt. Und genau um letzteres geht es Dominik Härtel. "Wenn wir die wirtschaftliche Zukunft unserer Region sichern wollen, vor allem die der chemischen Industrie, dann müssen wir über Stoffkreisläufe und Klimaschutz nachdenken. Und da spielt Wasserstoff aus regenerativen Energien eine wichtige Rolle."