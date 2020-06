Der Förderverein hat nie einen Hehl daraus gemacht, mit dem Freibad einen Ort für Jung und Alt schaffen zu wollen. Einen Ort, an dem Kinder schwimmen lernen, Sport machen, sich austoben, Kontakte pflegen. Einen Ort, an dem sich auch ältere Menschen wohlfühlen – einen Ort, an dem das Zusammenleben funktioniert.

Brigitte Seiz hat ihre Enkelin Rica mit ins Freibad Langenweddingen gebracht. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Brigitte Seiz ist in Langenweddingen groß geworden. Im Freibad fühlt sie sich noch immer wohl – und freut sich, wie der Förderverein die Badeanstalt weiterentwickelt hat. Die Strandbar? Super, findet Seiz. Das Ambiente? Lädt ein. Die Erinnerungen? Werden sowieso immer bleiben.



Norbert Dregger freut sich, wenn er so etwas hört. Seine Mitstreiter und er wissen dann, dass es richtig war, das Bad 2012 vor dem Aus zu retten. "Wenn jeder das macht, was er gut kann, funktioniert auch ein freiwilliges Projekt und kann zu einem Erfolgsprojekt werden", sagt er. Und was ist der größte Dank für all die Arbeit in der Freizeit? Norbert Dregger antwortet ohne Zögern: "Das Lachen der Kinder im Wasser."