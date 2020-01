Wir haben Sie in dieser Woche mitgenommen auf unseren Recherche-Weg.



Wer steckt hinter der Magdeburger Firma Paidlikes? Kommen wir mit den Machern ins Gespräch?



Was sagen Influencer aus Sachsen-Anhalt zu gekauften Likes? Und: Welche Fragen haben Sie zu dem Thema?



Darüber haben wir Sie in unserer Instagram-Story informiert. Jetzt steht alles zum Abruf in den Story-Highlights "Gekaufte Likes" bereit.



Also: Einfach @mdr_san folgen und noch einmal dabei sein.