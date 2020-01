Peter Lackner, Geschäftsführer Wobau: Für immer, d.h. für die wirtschaftliche Abschreibungsdauer eines Gebäudes (40 bzw. 50 Jahre). Es werden einkommensschwache Haushalte an der Elbe wohnen können. Ihre Mieten entsprechen den KdU-Sätzen, den "Kosten der Unterkunft", die für Geringverdiener vom Amt übernommen werden. Diese Sätze passen sich im Laufe der Jahre natürlich auch an den Markt an. Aber wenn der KdU-Satz in Magdeburg beispielsweise sechs Euro beträgt, wird eine Etage im Wohnhaus zu sechs Euro pro Quadratmeter vermietet und die anderen vier Etagen für marktübliche Mieten. Im Durchschnitt können an dieser Stelle so neun bis zehn Euro erzielt werden. Wir halten das bei dieser Lage mit Blick auf den Dom für schaffbar. In Neu Olvenstedt oder Reform beispielsweise würde das dagegen nicht funktionieren.