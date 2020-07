Der heutige Verhandlungstag setzt da an, wo vergangene Woche Mittwoch aufgehört wurde. Die Vertreter der Nebenkläger, mittlerweile sind 45 zugelassen, befragen den Angeklagten. Ein Balanceakt. Einerseits geht es hier natürlich darum, mehr über die Beweg- und Hintergründe, die Tat selbst, herauszufinden. Andererseits bekommt der Angeklagte so erneut die Möglichkeit, lang und breit sein menschenverachtendes Weltbild auszubreiten.

Die Familie und das private Umfeld stehen, neben der Tat an sich, immer wieder im Fokus. Mehrfach hat er bereits bekräftigt, dass dieses nichts von seinen Ansichten gewusst habe. "Sind Sie sicher?" Onur Özata ist einer der Anwälte, der an dieser Stelle immer wieder nachhakt. Tatsächlich soll sich der Angeklagte gegenüber dem heutigen Ex-Freund seiner Schwester oder einen früheren Freundin abwertend über Juden und Migranten geäußert haben. Auf einem Geburtstag 2016 soll es zu einem Streit und einer Auseinandersetzung mit einem Messer gekommen sein. Und der Angeklagte? Verweist auf Erinnerungslücken oder, dass er betrunken gewesen wäre.

Die Anwälte und Richterin Mertens fragen gezielt nach: "Ihre Mutter treibt das Thema Juden auch um, nicht?" Er verneint. Offensichtlich ist aber: Ihn treibt dieser Brief um. Während Ursula Mertens vorliest, schaut der Angeklagte die ganze Zeit nach unten, atmet so tief durch, dass es sogar von meinem Sitzplatz zu erkennen ist.

Das Bild des Einzeltäters, das Bild eines jungen Mannes, der sich isoliert und unbemerkt im Internet radikalisiert hat, wurde in der Vergangenheit allzu oft bemüht. Heute wird auch für den Letzten deutlich: Sein Umfeld hat sehr wohl das ein oder andere von seinem antisemitischen, rassistischen und rechtsextremistischen Weltbild mitbekommen. Die Frage ist: Hat es das auch geteilt? Hat irgendjemand aktiv etwas erwidert? Bis auf bereits bekannte, ausweichenden Aussagen des Angeklagten erfahren wir darüber heute kaum etwas. Dafür aber, dass der vermeintliche Einzelgänger auf jeden Fall gar nicht so allein ist.

Cottbus, Aschersleben, Halle, Eilenburg, Bernburg – aus all diesen Städten wurden Briefe in die JVA geschickt. Was drin steht, wissen wir noch nicht. Fest steht: Der Angeklagte hat auf diese Briefe geantwortet. Ins Detail will er aber nicht gehen – privater Briefverkehr. Rechtsanwältin Dr. Kati Lang: "Warum denn nicht? Weil es für sie ungemütlich wird?"