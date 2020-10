In Magdeburg fällt in diesem Jahr das beliebte Weihnachtssingen im Stadion aus. Die Veranstalter haben die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Guido Völpel, Geschäftsführer CE-Veranstaltungslogistik und Veranstalter des Weihnachtssingens sagte: "Wir bedauern sehr, gerade in einer Zeit, in der das Für- und Miteinander spürbar an Bedeutung gewonnen hat, auf dieses einzigartige Symbol verzichten zu müssen."