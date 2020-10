Für die Autobahn 14 von der Altmark in Richtung Schwerin startet nun der nächste Bauabschnitt: Die ersten Bagger sind angerollt, um die Autobahn zwischen Seehausen in der Altmark und Wittenberge in Brandenburg weiterzubauen. Die Strecke ist rund neun Kilometer lang, führt über die Elbe und soll in fünf Jahren fertig sein.