Vor den dicken Mauern der Michaeliskirche, idyllisch gelegen am Reymannweg, sprießt frisches Grün. Es sind die ersten Wuchserfolge nach der Pflanzaktion der Stadtbegrüner Anfang Mai. Sie legten, nach Ideen der Apothekerin Sylia Janze und ihrer Kollegin Ines Rößler, einen ganz besonderen Garten an. Er ist eine Hommage an den Mediziner und Pharmakologen Rudolf Richard Buchheim, der vor 200 Jahren in Bautzen geboren wurde.