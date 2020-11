Der Auschwitz-Überlebende und Chemnitzer Ehrenbürger Justin Sonder ist tot. Er starb nach Angabe der Stadt gestern im Alter von 95 Jahren in Chemnitz. Er war einer der letzten Zeitzeugen des Holocaust. Justin Sonder wurde 1925 als Sohn jüdischer Eltern in Chemnitz geboren, erlebte in seiner Heimatstadt die Pogromnacht am 9. November 1938 und musste während des Zweiten Weltkrieges Zwangsarbeit in einem Rüstungsbetrieb leisten. 1943 wurde Justin Sonder ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort überlebte er insgesamt 17 Selektionen. In mehreren Todesmärschen gelangte Justin Sonder schließlich im April 1945 ins fränkische Wetterfeld, wo er am 23. April 1945 durch die amerikanische Armee befreit wurde. Im Juni 1945 kehrte Justin Sonder gemeinsam mit seinem Vater in seine Heimatstadt zurück, wo er bis zu seinem Tod lebte.