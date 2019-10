Die Tänzer der Dresdner Breakdance-Crew The Saxonz treten am Sonnabend bei den Weltmeisterschaften in Montpellier an. Bereits seit Donnerstag trainieren die Sachsen in Frankreich. Doch die Tänzer haben noch ein weiteres Ziel: Die Breakdance-Sportler wollen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mitmischen. Felix Roßberg, Mitbegründer der Breakdance-Crew The Saxonz, sagte, man sei bereits dabei, entsprechende Strukturen zu schaffen. Roßberg ist davon überzeugt, dass es in Sachsen genug Talente gibt, die sich mit der Weltspitze messen können. The Saxonz selbst sind in diesem Jahr zum dritten Mal Deutscher Meister geworden und treten an diesem Wochenende beim Weltfinale von "Battle of the Year" im französischen Montpellier an. Die Tänzer treten nahezu auf der ganzen Welt bei sogenannten Battles auf und sahnen dabei Bestwertungen ab.