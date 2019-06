Die Fähre in Belgern wird nach der Kollision mit einem Güterschiff nicht so lange ausfallen wie bislang befürchtet. Bürgermeisterin Eike Petzold sagte, die Reparatur werde wohl keine acht Wochen dauern. "Nachdem am Montag und Dienstag sowohl Gutachter wie auch Mitarbeiter von der Werft unsere Fähre begutachtet haben, konnten wir feststellen, dass der Schaden nicht so groß ist, wie wir das anfänglich befürchtet haben."