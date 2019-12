Sachsen: Kleinbäuerliche Landwirte begrüßen Koalitionsvereinbarung

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) begrüßt den Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD in Sachsen. Landessprecher Danilo Braun sagte: "Es ist ein gutes Zeichen, dass im jetzt ausgehandelten Koalitionsvertrag Lösungsansätze für viele wichtige landwirtschaftliche Themen festgeschrieben wurden. Er nennt die Unterstützung regionaler Wertschöpfungsketten und die Stärkung ortsansässiger Landwirte. "Sehr beachtenswert ist auch, dass der Zugang zu Boden für außerlandwirtschaftliche Investoren erschwert werden soll."



Hier gebe es "dringenden Handlungsbedarf, denn der verdeckte Ausverkauf von Boden auch in Sachsen ist im vollen Gang. Das angestrebte Agrarstrukturgesetz sollte deshalb "so schnell wie möglich beschlossen werden", so Braun. Die AbL begrüße, dass der Einsatz von Antibiotika in der Viehhaltung weiter reduziert werden und Tierhaltung, die weit über die geltenden Standards hinausgeht, besonders gefördert werden sollen.