Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Gesundheitsministerin Petra Köpping und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Dr. Klaus Heckemann, haben sich angesichts der alarmierenden Situation in den sächsischen Krankenhäusern in einem gemeinsamen Schreiben an die niedergelassenen Ärzte im Freistaat gewandt. Darin bitten sie die Mediziner, "nach Möglichkeit vor dem Fest und zwischen den Festtagen Ihre Praxen geöffnet zu halten, um zu helfen, die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern zu entlasten".



Man sei sich bewusst, dass auch das Praxispersonal derzeit stark belastet sei, hieß es. Durch die Praxisöffnungen könne aber die ambulante Versorgung von Erkrankten abgesichert werden, ohne die Notaufnahmen in den Kliniken zusätzlich zu belasten. Geworben wurde auch dafür, Covid-19-Patienten in allen Fällen ambulant zu versorgen, in denen dies medizinisch vertretbar ist.