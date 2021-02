Die sächsischen Grünen fordern in der Corona-Pandemie konkrete Öffnungsperspektiven für den Freistaat. Landtagsfraktionschefin Franziska Schubert sagte am Freitag bei MDR SACHSEN, sie habe bei Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Branchen gemerkt, dass das Verständnis für Corona-Schutzmaßnahmen sehr hoch sei und diese auch mitgetragen würden. Um aber diese Akzeptanz weiter hoch zu halten, würden eben Perspektiven gebraucht.

Schubert sprach sich dagegen aus, Öffnungen von Geschäften, Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen nur an die Höhe der Wocheninzidenz zu knüpfen oder ein bestimmtes Datum festzulegen. Zusätzlich solle beispielsweise auch berücksichtigt werden, ob die Kontaktnachverfolgung gewährleistet sei und wie viele freie Intensivbetten für Covid-19-Patienten zur Verfügung stünden. Für Begegnungsorte mit besonders hoher Ansteckungsgefahr forderte Schubert mehr Vorsichts- und vorsorgliche Schutzmaßnahmen. Nötig sei ein Plan nötig, mit dem flexibel auf das aktuelle Infektionsgeschehen reagiert werden könne. Ein ständiges Öffnen und Schließen lehnen die sächsischen Grünen allerdings ab.

Mit der Forderung nach einem Ausstiegszenario und flexiblen Regelungen stehen die Grünen in Sachsen nicht allein da. Auch Vertreter der anderen Parteien im Landtag äußerten sich entsprechend. Und Gesundheitsministerin Petra Köpping vom Koalitionspartner SPD kündigte bereits Ende Januar an, dass die schwarz-grün-rote Regierung an einem entsprechenden Stufenplan arbeite. Medienberichten zufolge sehen bisherige Entwürfe für Öffnungsentscheidungen unter anderem eine Berücksichtigung von freien Kapazitäten der Kliniken und dem Stand der Corona-Schutzimpfungen vor. Zudem ist offenbar die Möglichkeit regionaler Lockdowns vorgesehen.