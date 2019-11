Frank Müller-Rosentritt ist neuer FDP-Chef in Sachsen

Der Chemnitzer Frank Müller-Rosentritt ist neuer Parteivorsitzender der FDP in Sachsen. Der 37-Jährige wurde am Sonnabend auf einem Parteitag in Neukieritzsch mit 189 von 250 möglichen Stimmen gewählt. Das entspricht einer Zustimmung von 75,6 Prozent. Müller-Rosentritt hatte keinen Gegenkandidaten. Er löst den langjährigen Parteichef Holger Zastrow ab, der seit 1999 im Amt war.

Zastrow hatte zuvor bei seinem letzten Auftritt als Vorsitzender mangelnden Rückhalt in der Partei beklagt. Seine Ergebnisse seien in der Bevölkerung immer besser geworden, in der eigenen Partei zeitgleich immer schlechter, kritisierte der 50-Jährige. Zastrow sagte in seiner Rede in Neukieritzsch, es sei nicht besonders schlau, den Spitzenkandidaten mit nur rund 60 Prozent der Delegiertenstimmen in eine Landtagswahl zu schicken. Sachsens FPP-Chef war zuvor als Sieger aus einer Mitgliederbefragung hervorgegangen. Hatte dann auf einem Parteitag in Annaberg-Buchholz nur 153 Ja-Stimmen, bei 88 Gegenstimmen und fünf Enthaltungen bekommen.