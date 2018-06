Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow am Freitag im Bundesrat in Berlin. Bildrechte: Sächsisches Staatsministerium der Justiz

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow verlangt härtere Strafen für Taten, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss begangen werden. Dazu bringt der Minister heute eine Gesetzesinitiative in den Bundesrat ein. Gemkow sagte MDR SACHSEN, bisher werde das Strafmaß regelmäßig gemildert, wenn der Täter zur Tatzeit betrunken war oder unter Einfluss von Drogen stand: "Der Täter kann sich im Prinzip fast schon darauf verlassen. Ich glaube, dass das falsche Signal ist." Strafmilderungen per se sollten künftig ausgeschlossen sein. Alkohol- oder Drogenkonsum dürfe kein Freibrief für Straftäter sein, so der Minister.