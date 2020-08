Statistik: Jeder dritte Beschäftigte in Sachsen mit Stundenlohn unter zwölf Euro

Mehr als jeder dritte Beschäftigte (36,3 Prozent) in Sachsen hat im April 2018 brutto weniger als zwölf Euro die Stunde verdient. In Summe betraf das 611.000 Beschäftigungsverhältnisse, wie aus einer Antwort des Statistischen Bundesamtes an die Linke-Politikerin Sabine Zimmermann hervorgeht. "Viel zu viele Beschäftigte in Sachsen werden mit niedrigen Löhnen abgespeist", sagte Zimmermann.



Bereits Ende Juli hatte die Sozialpolitikerin Zahlen für Ost- und Westdeutschland vorgelegt. Demnach lag der Anteil der Beschäftigungsverhältnisse mit unter zwölf Euro in der Stunde im Osten im April 2018 bei 36,7 Prozent. In Westdeutschland einschließlich Berlin waren es etwa 24,7 Prozent. In Sachsen lag der Statistik zufolge der durchschnittliche Bruttostundenverdienst im April 2018 bei 16,41 Euro. Der Entgeltatlas der Arbeitsagentur zeigt: In Sachsen sind 2019 die Löhne der Vollzeitbeschäftigten im Schnitt zwar gestiegen. Doch noch immer sind die Arbeitnehmer etliche hundert Euro vom Bundesdurchschnitt entfernt.

Armutslöhne müssen der Vergangenheit angehören. Von Arbeit muss man leben können. Sabine Zimmermann, Sozialexpertin der Linken

Sabine Zimmermann bezeichnet einen geplanten gesetzlichen Mindestlohn von 10,45 Euro als nicht akzeptabel. Bildrechte: Die Linke, Landesverband Sachsen Linke-Politkerin Zimmermann nannte die Empfehlung der Mindestlohnkommission für die künftige Höhe des Mindestlohns erneut nicht akzeptabel. Dringend notwendig wäre die Erhöhung in einem ersten Schritt auf zwölf Euro. Die Mindestlohnkommission hatte Ende Juni empfohlen, dass der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland bis Mitte 2022 über die Marke von zehn Euro steigen soll. Die untere Absicherung für Geringverdiener soll demnach von jetzt 9,35 Euro in vier Stufen auf bis zu 10,45 Euro pro Stunde angehoben werden.

Stiftung bezeichnet Sachsen als Billiglohnland

Bereits vor einem Jahr hatte die gewerkschaftsnahe Hans Böckler Stiftung Sachsen als Billiglohnland bezeichnet. Einer Studie zufolge arbeiten nicht einmal 40 Prozent der Beschäftigten in Sachsen in einem tarifgebundenen Betrieb – so wenige wie in keinem anderen Bundesland. Die Stiftung kritisierte, dass die sächsische Politik lange dem Leitbild des Billiglohnlandes Sachsen gefolgt sei.



Allerdings gibt es auch in der Landespolitik seit einiger Zeit ein Umdenken. So hat Wirtschaftsminister Martin Dulig schon 2016 darauf verwiesen, dass niedrige Löhne kein Standortvorteil seien. Dabei hatte der SPD-Polkitiker angemerkt, dass der Freistaat das Bundesland mit der niedrigsten Tarifbindung sei und erklärt: "Tarifverträge sind die sicherste Form um faire Löhne zu zahlen."

Quelle: MDR/dpa/lam