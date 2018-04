Das stößt dem SPD-Innenexperten Albrecht Pallas sauer auf. Eine namentliche Kennzeichnung diskutiere schon lange niemand mehr, lediglich eine anonymisierte Nummern-Kennzeichnung. Da die namentliche Zuordnung nur intern bei der Polizei verfügbar sei, wäre auch kein Polizist in seinem Privatleben dadurch gefährdet. "Eigentlich ist es im Rechtsstaat eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Beamte seine getroffenen Eingriffsmaßnahmen zu verantworten hat", widerspricht Pallas der gängigen Behauptung, damit alle Polizisten unter Verdacht zu stellen. Zufrieden zeigte sich Hagen Husgen, der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Schon jetzt gäbe es eine taktische Kennzeichnung bei geschlossenen Einheiten wie der Bereitschaftspolizei, mit der in bis zu 5-Mann-Gruppen Polizisten identifiziert werden könnten, das sei völlig ausreichend.

Die SPD will sich weiter für eine Kennzeichnungspflicht einsetzen. Die Diskussion darum wird nun also ins Parlament verlagert. Die Union wird dagegen im Parlament wohl auf eine ganze Reihe anderer Befugnisse drängen, die nach Informationen von MDR SACHSEN nun eben nicht im Entwurf stehen, aber auf der CDU-Wunschliste. Dazu gehören der Einsatz von Body-Cams, also den bei Einsätzen sichtbar am Körper getragenen Kameras, die derzeit in Sachsen nur projektbezogen getestet werden.



Auch die sogenannte Quellen-TKÜ steht nun wohl nicht im Entwurf. Das ist eine besondere Form der Telekommunikationsüberwachung, die die Kommunikation erfasst, bevor diese verschlüsselt wird oder nachdem diese entschlüsselt wurde beziehungsweise die Entschlüsselung ermöglicht also über die normale Telekommunikationsüberwachung hinaus geht. Das Bundeskriminalamt und auch andere Landespolizeien haben diese Befugnisse bereits, ebenso die Möglichkeit zur Online-Durchsuchung. Auch über die wird dann wohl im Landtag debattiert werden.