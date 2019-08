FDP-Spitzenkandidat Zastrow schließt Koalition mit AfD und Linkspartei aus

Sachsens FDP-Parteivorsitzender Holger Zastrow hat eine Koalition mit der AfD und der Linkspartei kategorisch ausgeschlossen. Beide Parteien verfolgten in ihren Programmen Ansätze, "die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes" stünden. Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte der Spitzenkandidat der sächsischen Liberalen: "Die AfD muss schauen, wen und was sie in ihren Reihen akzeptiert. Die Partei beschreibt nur und will gar nichts verändern." Zastrow wolle aber eine lösungsorientierte Politik.