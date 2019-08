2015 als Ein-Themen-Partei gegründet, tritt sie zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Sachsen an. Die Bundesregierung soll mehr Geld in die Erforschung altersbedingter Krankheiten stecken. Denn: "(…) Krebs, Alzheimer, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes Typ 2 betreffen jeden Menschen ab einem gewissen Alter und verursachen viel Leid und Kosten." Dazu sollen mehr Forschungseinrichtungen in Sachsen errichtet werden, die an diesem Thema arbeiten. Die Partei will nach eigenen Angaben in einer möglichen Regierung nur das Thema Gesundheitsforschung behandeln. "In alle anderen politischen Themen will sich die Partei nicht einmischen."