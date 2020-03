12.03.2020 | 05:18 Uhr Klarheit gefragt bei Abstandsregelung für Windenergie-Anlagen

In Berlin wollen sich am Donnerstag die Ministerpräsidenten mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier über die Abstandsregelung für Windenergieanlagen verständigen. Auch in Sachsen wird mit Spannung erwartet, wie eine neue, bundesweite Regelung aussehen wird.

von Daniela Kahls