Engagement für mehr Barrierefreiheit

Ehrenamtlich arbeitet Kathrin Gießner außerdem beim Blinden- und Sehbehindertenverband, um sich für den Abbau von Barrieren für Menschen mit Sehbehinderung einzusetzen. Etwa im Nahverkehr, wo sie für bessere Leitsysteme auf dem Boden und barrierefreie Haltestellen streitet. Am Herzen liegt ihr auch der sogenannte Nachteilsausgleich. Dabei erhalten Blinde und Sehbehinderte besondere Leistungen, die ihnen ein gleichberechtigtes Leben ermöglichen sollen. Das reicht vom Blindengeld über die finanzielle Unterstützung beim Wohnen bis hin zu Hilfen bei Arbeit, Ausbildung und Studium. Darum zu kämpfen sei wichtig:

In unserer Welt der Sehenden werden Blinde oft nicht mitbedacht. Kathrin Gießner Über ihr Motiv, sich ehrenamtlich zu engagieren

Auf die Frage, worum sie die Sehenden vielleicht beneide, fällt ihr nicht viel ein, außer der Spontaneität, die sie sich kaum erlauben kann: "Die Leute können einfach losgehen auf ein Konzert, ich muss mir viele Gedanken machen, beispielsweise um den Weg hin und zurück." Echtes Teamplay beim Goalball: Mit einem rund 1 kg schweren Klingelball wird dabei abwechselnd auf zwei gegenüberstehende Tore gespielt. Kathrin ist die einzige Vollblinde beim Chemnitzer Ballspiel-Club, durch die Brillen gibt es Chancengleichheit. Am Sport schätzt sie die Gemeinschaft. Bildrechte: Philipp Baumgärtner

Goalball und Chorsingen in Chemnitz

In ihrer Freizeit spielt Kathrin Gießner leidenschaftlich Goalball im Chemnitzer Ballspiel-Club. Der Sport ist inzwischen paralympisch und unter Menschen mit Sehbehinderung sehr beliebt. Zwei Dreierteams treten dabei gegeneinander an und werfen einen rasselnden Ball abwechselnd auf ihre Tore. Die Spieler tragen sogenannte Dunkelbrillen, das heißt: Alle sind für die Zeit des Spiels vollständig blind. Am Sport schätzt Kathrin Gießner die Gemeinschaft.

Im Chor ist Kathrin neben der Chorleiterin die einzige Blinde. Sie kann alle Texte und Noten auswendig. Bildrechte: MDR / Philipp Baumgärtner Darauf gründet auch ihr zweites Hobby: das Chorsingen, das sie seit ihrer Kindheit betreibt. Mit den "Tondisteln" probt sie im Kulturhaus "Arthur" in Chemnitz. Während alle anderen Noten in der Hand halten, kommen sie und die Chorleiterin, die ebenfalls blind ist, ohne aus.



Es gibt zwar Noten in Braille-Schrift. Doch parallel noch den Text zu lesen, wäre kaum möglich. Abgesehen vom Platzmangel. So singt Kathrin Gießner alle Stücke aus dem Gedächtnis.

Beim Chor ist es völlig egal, wie alt oder ob jemand behindert ist. Das ist das Schöne. Kathrin Gießner

Alltagshelfer für blinde Menschen

Auch im Alltag funktionieren einige Dinge anders als bei Sehenden. Unterstützung leisten digitale Helfer: Mit einem Farbscanner kann Kathrin Grießner ihre Wäsche vor dem Waschen vorsortieren, das Gerät liest ihr vor: "Braun, Dunkelbraun, Schwarz, Schwarz." Die Tasten der Waschmaschine haben ein besonderes Relief, Töne signalisieren die Temperaturen. Eine Vorlesefunktion des Smartphones hilft bei der Handhabung der Post. Briefe und auch andere Medien in Druckschrift kann Kathrin Gießner so scannen und hören. Eigentlich muss sie nur dafür das Licht in ihrer Wohung anschalten, das ansonsten aus bleibt. Sie braucht es nicht.