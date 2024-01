Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Rennrodeln | WM in Altenberg Silber und Gold für Taubitz zum WM-Abschluss

28. Januar 2024, 15:11 Uhr

Goldener Abschluss der Rennrodel-Weltmeisterschaft in Altenberg. Am letzten Tag der Heim-Titelkämpfe siegte Deutschland in der Teamstaffel. Zudem holte Julia Taubitz Silber im Einzel. Nach dem Titel im Sprint wollte die Sächsin auch im klassischen Wettbewerb Gold abräumen, musste sich aber eine Österreicherin geschlagen geben.