Biathlon | WM Strelow will im Single Mixed "um den Sieg mitkämpfen"

13. Februar 2024, 10:14 Uhr

Im Januar ließen Justus Strelow und Vanessa Voigt im Single Mixed beim Weltcup in Antholz aufhorchen. Nun will der Sachse beim WM-Saisonhöhepunkt in Nove Mesto daran anknüpfen und peilt Edelmetall an.