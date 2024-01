Droht der Nordischen Kombination 2030 tatsächlich das Olympia-Aus? Diese Befürchtung erhielt im vergangenen Jahr neuen Nährboden, nachdem die japanische Stadt Sapporo ihren Verzicht für eine Bewerbung um die Spiele in sechs Jahren erklärt hatte. Japan gehörte in den vergangenen Jahren im Weltcup zur erweiterten Spitze, die Sportart hätte daher wohl ihren festen Platz bei möglichen Spielen in Sapporo gehabt. Die übrigen drei Bewerber USA (Salt Lake City), Schweden (Stockholm) und Frankreich (Provence-Alpes-Cote d'Azur und Auvergne-Rhone-Alpes) sind hingegen nicht als große NoKo-Nationen bekannt.

Nordische Kombination am Scheideweg

Der Deutsche Skiverband (DSV) kämpft seit zwei Jahren um das olympische Überleben der Nordischen Kombination, denn der Sportart droht ein Olympia-Aus auf Raten. Die Kritikpunkte des Internationalen Olympischen Komitees (IOC): zu wenig Leistungsdichte, fehlende Vielfalt in den Wettbewerben und nicht zufriedenstellende TV-Einschaltquoten. Das Resultat bislang: Die Frauen bekamen 2022 keinen Platz für die Winterspiele 2026 in Mailand zugeteilt, zudem wurde ein Start beider Geschlechter für das Jahr 2030 von den weiteren Entwicklungen der Sportart abhängig gemacht. Die gestoppten Olympiapläne Sapporos verheißen in dem Zusammenhang nichts Gutes.

DSV-Sportdirektor: "Hausaufgaben gemacht"