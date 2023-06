Der Spanier Marc Marquez (Honda), der elfmal nacheinander auf dem Sachsenring gewinnen konnte, blieb als Zwölfter des Sprintrennens ohne Punkte. Im Qualifying hatte Marquez, der im Training am Freitag in einen Unfall verwickelt war, zuvor lediglich Startplatz sieben für den Grand Prix am Sonntag (14:00 Uhr) erobert.

In der Moto2 haben die Hoffnungen auf ein deutsches Top-Ergebnis ebenfalls im Qualifying schon einen Dämpfer erhalten. Lukas Tulovic kam noch nicht in Schwung. Der Eberbacher musste sich in der Qualifikation am Samstag mit dem 21. Startplatz begnügen. "Es läuft durchwachsen", sagte der 23-Jährige, der am Vormittag bei nassen Bedingungen gestürzt war. Dass sein Nervenkostüm angekratzt sei, bestritt der einzige deutsche Stammfahrer in der Weltmeisterschaft. Jedoch hatte er im Vorfeld die Top Ten als Ziel ausgegeben. "Eigentlich kann man hinter den Sturz auch recht schnell einen Haken setzen, denn im Trockenen ist es eine ganz andere Situation", sagte er. "Aber ich bin froh, dass ich mir nichts getan habe." Auf der Pole steht erstmals in dieser Saison der Spanier Pedro Acosta vor dem WM-Spitzenreiter Tony Arbolino (Italien). Los geht es am Sonntag um 12:15 Uhr.