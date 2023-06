Bevor der Rennzirkus die Strecke vollständig in Beschlag nimmt, gibt es am Donnerstagnachmittag noch einen Pitwalk für die Fans. Dann öffnet die Boxengasse ihre Pforten für die MotoGP-Anhänger. Danach startet am Abend die erste Party in der Karthalle, direkt neben der Strecke.