Die Dresden Titans sind in der ersten Runde ausgeschieden. Der Zweitligist hat gegen die Hamburg Towers mit 85:88 (39:53) verloren. Erstmals nach 14 Jahren haben wieder Teams aus der Pro-A am BBL-Pokal teilgenommen. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit kämpften sich die Elbestädter in einem starken dritten Viertel zurück und gingen zu Beginn des letzten Abschnitts in Führung (31. Minute). Zwei Zeigerumdrehungen später lag Dresden gar mit sieben Punkten in Front, konnte den Vorsprung aber nicht über die Zeit bringen. Bester Werfer der Titans war Tanner Nicholas Graham mit 19 Punkten. In die Liga startet das Team von Coach Fabian Strauß nächste Woche (30. September) bei den Artland Dragons.