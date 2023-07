Die NINERS Chemnitz treffen gleich im ersten Saisonspiel auf die beste Mannschaft der abgelaufenen Spielzeit. Wie die Basketball-Bundesliga (BBL) am Dienstag (04.07.2023) verkündete, gastiert das Team von Rodrigo Pastore im Eröffnungsspiel bei ratiopharm Ulm. Tip-off zur neuen Saison ist am Mittwoch, den 27. September.

Bevor die 58. Spielzeit in der BBL startet, findet am Wochenende zuvor die vorgeschaltete Runde des modifizierten Pokal-Wettbewerbs statt. Dort treffen die Erstligaklubs, die in der Abschlusstabelle der Vorsaison die Plätze neun bis sechzehn belegten (darunter der MBC) auf die beiden letztplatzierten Bundesliga-Teams und die sechs bestplatzierten ProA-Mannschaften. Die Sieger der Duelle bekommen es im Achtelfinale mit den acht besten BBL-Klubs zu tun (darunter die NINERS).