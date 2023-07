Der 27-jährige van Beck empfiehlt sich mit einer starken Dreierquote von 41,3 Prozent aus bisher 207 Einsätzen seiner Karriere. Niners-Coach Rodrigo Pastore freut sich auf den 1,93 Meter-Neuzugang: "Er ist offensiv sehr vielseitig und zudem ein aggressiver Verteidiger. Am meisten hat uns seine Einstellung beeindruckt. Wes musste sich jeden Schritt in seiner Karriere hart erkämpfen und wir sind froh, ihn jetzt in unserem Team zu haben", wird Pastore in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Van Beck schaffte erst 2021 als 25-Jähriger den Sprung in den Profi-Basketball, für Fibwi Palma auf Mallorca spielte er in der zweiten spanischen Liga. In der vergangenen Saison ging es weiter nach oben, der Distanzspezialist heuerte in Kalev an und feierte mit dem Klub aus der estnischen Hauptstadt Tallin das Double. Im FIBA-Cup erreichte das Team das Halbfinale und scheiterte dort erst am französischen Klub Cholet Basket. In seinen 58 Spielen der vergangenen Saison kam van Beck auf durchschnittlich 12,5 Punkte und eine Dreierquote von 38,5 Prozent.