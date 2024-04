Die Hausherren kamen gegen den haushohen Favoriten gut in die Partie. Es war ein intensives Duell mit beiderseits harter Defense – und dadurch überschaubaren Trefferquoten. Dank eines 8:2-Laufs in den letzten 100 Sekunden vor der Viertelsirene erarbeitete sich Weißenfels ein kleines Polster (20./22:16).

Es blieb in der Folge ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Wölfe ihren Kontrahenten lange Zeit nicht von der Leine ließen und zu Beginn des Schlussabschnitts sogar wieder knapp in Führung lagen (31./54:53). Jedoch bröckelte mit zunehmender Spielzeit der Widerstand.



Die erfolgreichen Berliner Dreier von Martin Hermannsson und Matt Thomas brachten das Krunic-Team in Bedrängnis (34./61:68), aus der sich Weißenfels nicht mehr befreien konnte. Vor allem der aus MBC-Sicht miserable Offensivreboundvergleich (2:17) war zu eindeutig. Sterling Browns Kunstwurf im Vorwärtsfallen beseitigte die Resthoffnungen (40./63:75).