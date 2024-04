Ganz so drastisch zugespitzt wie von Center Yebo stellt sich die Ausgangssituation nicht dar, doch die Devise der Sachsen ist klar: Bloß nicht in voreilige Ekstase verfallen. Zu schnell kann es im Basketball gehen. Elf Punkte – das sind im Zweifel nicht mehr als vier Angriffe. Trotzdem haben die Chemnitzer am Dienstag einmal mehr bewiesen, dass sie für diesen letzten Schritt das nötige Rüstzeug aufbieten können.