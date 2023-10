Die in Gdansk geborene, frühere polnische Jugendnationationalspielerin, war zwischen 2016 und 2021 in der US-amerikanischen College-Eliteliga NCAA für die Liberty University in Virginia und die University of Utah in Salt Lake City aktiv. Nach der Rückkehr begann sie in Europa ihre Profilaufbahn. Einer kurzen Zeit beim Herner TC in der DBBL, folgten die Saison 2022/23 in der zweiten italienischen Liga sowie besagter Kurzaufenthalt in Israel.



Aleksandra Makurats Debüt im Lions-MBC-Trikot ist für den kommenden Sonntag (29. Oktober) avisiert – dann gastiert der noch punktlose Tabellenvorletzte Saarlouis an der Saale.