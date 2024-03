Schon lange fordern Verein und Fans eine eigene Spielstätte für den Basketballverein Niners Chemnitz. Nun hat Ministerpräsident Michael Kretschmer neuen Schwung in die Diskussion gebracht. Dem Streamingdienst Dyn sagte Kretschmer am Sonntag, dass es bereits konkrete Planungen für eine neue Halle im Zentrum von Chemnitz gebe. Kretschmer wolle diese Pläne unterstützen.

Zwei Gründe gibt es. Die Chemnitz Arena hat 5.200 Plätze. Die Niners könnten bei Heimspielen aber wesentlich mehr Karten verkaufen. Somit entgehen dem Verein auch Einnahmen, die er in einer größeren Halle hätte. Noch wichtiger aber ist, dass die Chemnitz Arena angemietet werden muss. Das ist aber nur möglich, wenn die Messe Chemnitz keine eigenen Veranstaltungen in der Halle geplant hat und die Halle frei ist. In der Vergangenheit kam es daher schon mehrfach zu Problemen.

Die Niners spielten seit der Saison 2002/2003 in der zweiten Basketball Bundesliga Süd. Von 2007 an spielten sie in der neu geschaffenen 2. Bundesliga ProA. Seit 2020 spielen die Niners in der 1. Liga.