"Unser wichtigstes Ziel bei der Zusammenstellung des neuen Teams war es, einen erfahrenen Anführer, einen sogenannten 'Veteran Leader' zu finden, der sein Können bereits auf hohem Niveau in Deutschland und Europa nachgewiesen hat. DeAndre erfüllt dieses Profil zu 100 Prozent und wird für uns eine echte Verstärkung sein", erklärte Niners-Coach Rodrigo Pastore in der Vereinsmitteilung.

Lansdowne ist 1,88 Meter groß und kann beide Positionen im Aufbau spielen. Zuletzt lief er beim französischen Erstligisten SIG Straßburg auf, davor war er in Brescia, Braunschweig, Hamburg und Herten aktiv. "DeAndre hat es mit harter Arbeit von ganz unten nach oben geschafft und kann in dieser Hinsicht ein echtes Vorbild für junge Spieler sein", sagte Pastore über den Spätstarter, der nach seiner Studienzeit lange Zeit nicht in einer großen Liga gespielt hatte und sich von einem semiprofessionellen mexikanischen Club bis in die Champions League hochgearbeitet hat.