Die Lausitzer Füchse haben ihren vierten Sieg in Folge eingefahren. Das Team aus Weißwasser setzte sich am Sonntag in Kaufbeuren mit 3:2 durch. Kapitän Mäkitalo hatte die Füchse gegen aggressiv verteidigende Gastgeber kurz vor der ersten Sirene in Führung gebracht (20.). Nach dem Ausgleich (25.) war es Dove-Mc-Falls, der die Lausitzer erneut in Front schoss (33.). Doch schlug Kaufbeuren zurück (50.). Aber die Ostsachsen ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und belohnten sich durch Scheidl in der 59. Minute mit dem Siegtreffer.