Nach dem 5:2-(3:1, 0:1, 2:0)-Sieg schob sich die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores an Kaufbeuren vorbei. Es war der erste Sieg seit neun Jahren in Kaufbeuren. Mario Scalzo, Thomas Reichel und Max Balinson verwandelten einen 0.1-Rückstand nach einem holprigen Start noch im ersten Drittel in ein 3:1. Die Gastgeber verpassten es zu Beginn, die Führung auszubauen und wurden bestraft.