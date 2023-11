2.309 Zuschauern mussten allerdings mit ansehen, wie Breitkreuz in der 10. Minute nach einem Check von Nirschl bewusstlos zu Boden ging und mit der Trage vom Eis gebracht werden musste (10.). Kurz darauf gingen die Gäste in Führung (16.), die Valentin noch vor der Sirene ausglich (20.). Nach einem torlosen Mitteldrittel brachte Kiefersauer die Füchse in Front (49.). In einer spannenden Schlussphase machte Blumenschein mit seinem Treffer ins leere Tor den Deckel drauf (60.).

