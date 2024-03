Aus 3:0 mach 3:3, und aus 1:3 mach 3:3 – in den DEL2-Playoffs steht für die Eispiraten Crimmitschau und die Lausitzer Füchse aus Weißwasser am heutigen Dienstagabend (26.03.2024) das entscheidende siebente Spiel um den Halbfinaleinzug an.