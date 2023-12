Sebastian Zauner brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung. Im Mitteldrittel passierte wenig, Bietigheim traf den Pfosten (33.). Im Schlussabschnitt ließ Eric Valentin mit einem Handgelenksschuss (46.) den Großteil der 2.756 Fans jubeln. Als Justin van der Ven den Puck mit der Hand aus der Luft pflückte, das Spielgerät vor den Schläger brachte und es dann im Tor unterbrachte war der Sieg zum Greifen nah. Die Steelers verkürzten zwar durch Jack Doremus (59.), doch das Tor kam zu spät, um den Sieg der Füchse zu gefährden.

Nikola Gajovski brachte die Oberpfälzer in der 17. Minute in Front. Nach einem Doppelschlag (21./25.) von Gajovski und Andrew Yogan sah es düster aus für die Dresdner. Doch das Team von Neu-Trainer Petteri Kilpivaara gab sich nicht auf und kam durch zwei Tore binnen zwanzig Sekunden wieder heran. Erst war es Tom Knobloch (38.), dann Bruno Riedl (39.). Doch die aufkeimende Hoffnung trug keine Früchte. Im Schlussabschnitt passierte nichts mehr und so ging es punktlos zurück nach Sachsen.